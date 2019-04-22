Берлин. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
"Я поздравляю Владимира Зеленского с этой уверенной победой. Эти выборы - знак живой и сильной демократии на Украине", - говорится в заявлении Х.Мааса, которое в понедельник поступило в "Интерфакс".
По словам главы МИД, он желает избранному президенту успеха.
"В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский стал известен тем, что выступает за дальнейшие реформы и борьбу с коррупцией. Германия и дальше будет на стороне Украины, поддерживая этот путь", - отметил министр.
По его мнению, самое главное для Украины сейчас - это прогресс на пути к решению конфликта на востоке и вопрос Крыма.
"Вместе с нашим партнером Францией Германия готова работать в рамках минских соглашений и "нормандского формата", - заявил Х.Маас.
Также он поблагодарил Петра Порошенко за работу в последние пять лет.
Ранее В.Зеленского поздравила канцлер Ангела Меркель.
"Буду рада принять вас в Берлине в скором времени. В свете стоящих перед вами задач желаю счастья и успеха", - говорится в поздравительной телеграмме, которую цитирует пресс-служба правительства ФРГ.
По словам А.Меркель, урегулирование ситуации на Украине и мирное решение конфликта очень важно для Германии, как и реформы юридической системы, децентрализация власти и борьба с коррупцией.
"Федеральное правительство и в будущем будет поддерживать Украину, в особенности, в праве на суверенитет и территориальную целостность", - сказано в телеграмме канцлера.
За кандидата в президенты Украины В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 95,06% электронных протоколов.
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