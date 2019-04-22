Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 11:45

Берлин. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Я поздравляю Владимира Зеленского с этой уверенной победой. Эти выборы - знак живой и сильной демократии на Украине", - говорится в заявлении Х.Мааса, которое в понедельник поступило в "Интерфакс".

По словам главы МИД, он желает избранному президенту успеха.

"В ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский стал известен тем, что выступает за дальнейшие реформы и борьбу с коррупцией. Германия и дальше будет на стороне Украины, поддерживая этот путь", - отметил министр.

По его мнению, самое главное для Украины сейчас - это прогресс на пути к решению конфликта на востоке и вопрос Крыма.

"Вместе с нашим партнером Францией Германия готова работать в рамках минских соглашений и "нормандского формата", - заявил Х.Маас.

Также он поблагодарил Петра Порошенко за работу в последние пять лет.

Ранее В.Зеленского поздравила канцлер Ангела Меркель.

"Буду рада принять вас в Берлине в скором времени. В свете стоящих перед вами задач желаю счастья и успеха", - говорится в поздравительной телеграмме, которую цитирует пресс-служба правительства ФРГ.

По словам А.Меркель, урегулирование ситуации на Украине и мирное решение конфликта очень важно для Германии, как и реформы юридической системы, децентрализация власти и борьба с коррупцией.

"Федеральное правительство и в будущем будет поддерживать Украину, в особенности, в праве на суверенитет и территориальную целостность", - сказано в телеграмме канцлера.

За кандидата в президенты Украины В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 95,06% электронных протоколов.

1тф ар бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!