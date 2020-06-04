Этот контент был опубликован 4 июня 2020 г. 12:28

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас в пятницу встретится в Берлине с итальянским коллегой Луиджи ди Майо, собеседники обсудят пандемию коронавируса, сообщила пресс-служба МИД ФРГ.

"Главными темами переговоров будут двусторонние вопросы и темы европейского сотрудничества, в том числе в свете подавления последствий пандемии коронавируса, а также другие международные темы", - говорится в сообщении.

По итогам встречи в МИД ФРГ запланирована пресс-конференция, на которую пустят только пять журналистов - тех, которые успеют аккредитоваться раньше всех.

До начала пандемии коронавируса журналистов пускали на пресс-конференции в МИД без каких-либо ограничений.

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