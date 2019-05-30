Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 10:02

Берлин. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что вместе с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом летит на Украину для того, чтобы выразить поддержку новому президенту страны Владимиру Зеленскому.

"Люди в стране связывают с выборами нового президента большие надежды. Мы хотим выразить президенту Зеленскому свою поддержку в том, чтобы эти надежды выполнить. Для этого нужны дальнейшие реформы, особенно в борьбе против коррупции", - сказал Маас в четверг перед поездкой в Киев. Его заявление распространила пресс-служба министерства.

По словам Масса, людям на востоке Украины нужен мир.

"Динамика, которая исходит от этих выборов, может предложить шанс для того чтобы преодолеть ситуацию бездействия и наконец реализовать мирный план минского соглашения", - указал министр.

Германия и Франция хотят в этом помочь, сказал он.

"От России мы тоже потребуем конструктива", - заключил министр.

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