Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 15:37

Брюссель. 10 января. ИНТЕРФАКС - Россия обладает значительным влиянием на ситуацию в Ливии, поэтому в Берлине рассчитывают, что Москва поможет в решении ливийской проблемы, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Завтра с полечу с канцлером (ФРГ Ангелой Меркель - ИФ) в Москву, и мы будем говорить об этом с президентом (РФ Владимиром - ИФ) Путиным, потому что Россия играет важную роль в этом конфликте, и мы хотим, чтобы она была частью его решения", - сказал Маас перед внеочередным заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

Он указал на необходимость политического решения конфликта в Ливии, чтобы не дать этой стране стать "второй Сирией". С этой целью, напомнил министр, был запущен берлинский процесс, чтобы вести диалог с государствами, которые могут оказать влияние на ситуацию.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии.

"Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

Однако в ЛНА накануне заявили о намерении продолжать военные операции.

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