Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 14:45 13.06.2018 - 14:45

Берлин. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Германии Хайко Маас назвал политику президента США Дональда Трампа "America First" (Америка-в первую очередь) "эгоистичной" и призвал представителей стран Евросоюза дать на это коллективный ответ.

"Изоляционная политика Д. Трампа создала в мире огромный вакуум. Кто будет его наполнять? Авторитарные власти? Вообще никто? Или флаг Европы станет новым знаменем свободного мира, как это однажды было со звездами и полосами США?", - задается Х.Маас вопросом в своей речи, посвященной развитию Европы.

По мнению министра, ответ на эти вопросы должен появиться в Германии. "В эти дни нет ни одной газетной статьи, ни одного заявления политика, где не было бы сказано о том, что это Европа должна спасти свободную торговлю, защиту климата и многосторонний мировой порядок", - заявил Х.Маас в Берлине, отметив, что полностью разделяет такую точку зрения.

В настоящее время, убежден он, Евросоюз должен действовать сплоченно.

"Сегодня наш общий ответ на лозунг "Америка в первую очередь" должен звучать так: "Европа объединена!", - заявил он.

Немецкий министр считает, что политикам стран ЕС нужно "больше мужества", чтобы взять ситуацию под свой контроль и вместе бороться с национализмом, популизмом и другими угрозами современности.

1тф об

Neuer Inhalt Horizontal Line