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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:42 28.09.2018 - 20:42

Берлин. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Берлин готов помогать в восстановлении Сирии, но без участия ее президента Башара Асада, который утратил политическую легитимность, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, в стране должны быть проведены честные выборы.

"Тогда мы будем готовы взять на себя ответственность за восстановление. Ясно одно: мы не будем пособниками режима, который утратил свою политическую легитимность", - сказал Х.Маас, выступая в пятницу на Генассамблее ООН.

По его словам, Германия является вторым по величине финансовым донором гуманитарной помощи для Сирии и готова предоставить УВКБ ООН для сирийских беженцев и Иордании и Ливане дополнительные 116 миллионов евро.

1тф ар ав

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