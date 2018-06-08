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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 10:55 08.06.2018 - 10:55

Берлин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что власти ФРГ больше не намерены замалчивать противоречия, существующие в отношениях с Соединенными Штатами, сообщает в пятницу немецкая газета "Зюддойче цайтунг".

"У нас существуют разногласия во взглядах, которые мы больше не можем замалчивать", - сказал Х.Маас в интервью изданию.

По словам главы германского внешнеполитического ведомства, речь идет о критике Берлином ряда решений президента США Дональда Трампа - о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату, отказе США от соглашения по атому с Ираном и о введении Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия.

"Ничто из этого не сделает мир лучше, безопаснее или дружелюбнее", - подчеркнул Х.Маас.

По мнению главы МИД ФРГ, в настоящий момент в мире на геополитическом уровне происходят серьезных изменения, а Д.Трамп игнорирует это, защищая лишь интересы США.

"Мы привыкли, что можем полагаться на имеющиеся договоренности. Это коренным образом изменилось", - добавил Х.Маас, призвав европейские страны к более тесному взаимодействию и созданию Европейского совета безопасности.

8 мая президент США Д.Трамп объявил о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших соглашение по атому с Ираном, выступают за сохранение сделки.

Помимо этого, 1 июня вступило в действие решение США о введении заградительных пошлин на сталь и алюминий для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики.

В прошлом году Д.Трамп также объявил о выходе его страны из Парижского соглашения по климату, однако позднее отметил, что Вашингтон может вновь стать членом соглашения.

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