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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 19:56 03.10.2018 - 19:56

Берлин. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Вопрос дружбы ФРГ с США не обсуждается, Америка остается важнейшим партнером Германии за пределами ЕС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, который в среду посещает с визитом Вашингтон и встретился с госсекретарем США Майком Помпео.

"Это был очень конструктивный разговор. Вопрос дружбы с США не обсуждается, они остаются нашим важнейшим партнером за пределами ЕС", - заявил Х.Маас после переговоров, его цитирует Twitter министерства.

Это заявление прозвучало на фоне споров в последние месяцы США с ФРГ, в частности, по торговым вопросам.

По словам германского политика, стороны обсудили в Вашингтоне Сирию.

"Мы хотим и дальше усиливать работу ради политического решения под эгидой ООН", - сказал министр.

Также стороны подтвердили схожие позиции в вопросе Ирана. "Баллистическая ракетная программа не может быть продолжена, роль Ирана в регионе - проблематична. У нас различные пути, но у нас общая цель (в том, что касается Ирана)", - указал Х.Маас.

Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. ФРГ продолжает поддерживать соглашение.

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