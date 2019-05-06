Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 10:29

Берлин. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудит с госсекретарем США Майком Помпео Сирию и Украину, сообщает в понедельник пресс-служба МИД ФРГ.

"Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник 7 мая принимает в министерстве госсекретаря США Майка Помпео для переговоров. Будут обсуждаться двухсторонние темы и международные вопросы, в том числе ситуация в Сирии и конфликт на востоке Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что М.Помпео планирует также встретиться с канцлером Ангелой Меркель.

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