Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 11:49

Берлин. 10 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсуждал с украинским коллегой Вадимом Пристайко катастрофу украинского самолета и предложил помощь, сообщил официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Министр вчера говорил с украинским коллегой Пристайко и предложил помощь ФРГ", - сказал Бройль журналистам в Берлине в пятницу.

Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился рано утром 8 января в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

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