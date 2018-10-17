Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 16:41 17.10.2018 - 16:41

Берлин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отложил запланированный визит в Саудовскую Аравию в связи с незавершенным расследованием исчезновения в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в среду немецкая газета "Тагесшпигель".

"Что касается планов относительно Саудовской Аравии, в настоящий момент мы подождем с этим. Саудовская Аравия планирует сделать заявление насчет исчезновения журналиста, и на основании этого мы примем решение, имеет ли смысл моя поездка в Саудовскую Аравию", - приводит издание слова министра.

При этом Х.Маас призвал к проведению скорейшего и тщательного расследования обстоятельств пропажи Дж.Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет расследование инцидента с пропажей журналиста.

В Эр-Рияде отвергают любые подозрения в причастности к исчезновению журналиста.

1тэ эф ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер