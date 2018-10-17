Глава МИД ФРГ откладывает визит в Саудовскую Аравию в связи с расследованием исчезновения журналиста
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Берлин. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отложил запланированный визит в Саудовскую Аравию в связи с незавершенным расследованием исчезновения в саудовском генконсульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в среду немецкая газета "Тагесшпигель".
"Что касается планов относительно Саудовской Аравии, в настоящий момент мы подождем с этим. Саудовская Аравия планирует сделать заявление насчет исчезновения журналиста, и на основании этого мы примем решение, имеет ли смысл моя поездка в Саудовскую Аравию", - приводит издание слова министра.
При этом Х.Маас призвал к проведению скорейшего и тщательного расследования обстоятельств пропажи Дж.Хашкаджи.
Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет расследование инцидента с пропажей журналиста.
В Эр-Рияде отвергают любые подозрения в причастности к исчезновению журналиста.
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Интерфакс