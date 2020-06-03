Берлин. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас в четверг начинает первую после начала пандемии коронавируса служебную поездку - в Нидерланды, сообщил в среду официальный представитель министерства Райнер Бройль.
"Глава МИД едет по приглашению своего коллеги Стефа Блока. Они будут обсуждать борьбу с пандемией коронавируса, в особенности, фонд помощи и финансовые вопросы. Кроме того, темой беседы будет европейский туризм", - указал Бройль.
В среду Маас объявил, что ФРГ отменяет предупреждения для своих граждан относительно посещения стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании.
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