Этот контент был опубликован 11 января 2020 г. 13:18

Берлин. 11 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас счел важным заявление Ирана о причинах катастрофы украинского самолета, он выразил соболезнования родственникам погибших и заявил, что Тегеран должен сделать выводы.

"Важно, что Иран прояснил ситуацию. Теперь в расследовании этой ужасной катастрофы Тегеран должен сделать правильные выводы с тем, чтобы подобное больше не повторилось", - сказал министр в интервью медиагруппе Funke.

Маас выразил соболезнования всем родственникам погибших.

Ранее в субботу командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета. По его словам, самолет был сбит по ошибке иранскими ПВО - оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты и принял приближающийся объект за крылатую ракету.

1тф пч

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