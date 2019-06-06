Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 14:36

Берлин. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Германии Хайко Маас в рамках поездки по странам Среднего Востока посетит Иран, ОАЭ и Иорданию, сообщила в четверг официальный представитель министерства Мария Адебар.

"Министр посетит Иран в рамках поездки по трем странам Среднего Востока на следующей неделе", - сказала Адебар журналистам.

По ее словам, в ходе визита министр обсудит варианты сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы (СВПД).

По словам Адебар, поездка согласована с партнерами ФРГ - Великобританией и Францией и обсуждалась с госсекретарем США Майком Помпео.

Великобритания, Франция и Германия поддерживают СВПД

В последнее время отношения между Ираном и США обострились. 8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств в рамках этого соглашения.

При этом Иран дал европейским подписантам СВПД 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран откажется от ограничений по уровню обогащения урана, а также от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

1тф ар ав

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