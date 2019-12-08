Этот контент был опубликован 8 декабря 2019 г. 16:20

Берлин. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас накануне "нормандского саммита" похвалил президента Украины Владимира Зеленского за усилия по решению конфликта в Донбассе.

"Спустя годы застоя президент Зеленский показал мужество, сделав первые шаги - со всеми внутриполитическими рисками и последствиями", - сказал Маас в интервью Bild am Sonntag, отрывки из интервью издание цитирует в своем "Твиттере".

Теперь, по его словам, Россия должна показать готовность к дальнейшим договоренностям. "Но для этого нужно будет еще много серьезной дипломатической работы", - сказал он.

На понедельник, 9 декабря, в Париже запланирована встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и РФ) по урегулированию ситуации в Донбассе.

По словам главы МИД ФРГ, на встрече главной темой будет украинский конфликт, а не дипломатический скандал между Россией и Германией.

"Несмотря на серьезные вопросы, которые нам надо сейчас обсуждать между Берлином и Москвой, в понедельник речь прежде всего пойдет о том, что практически ежедневное кровопролитие на европейской земле должно быть наконец остановлено", - добавил министр.

Летом в Берлине произошло убийство гражданина Грузии и России, участника второго чеченского конфликта: он был застрелен в центре города днем, когда шел в мечеть. По подозрению в убийстве задержан гражданин России, в ФРГ утверждают, что просили у России помощи в расследовании, но она с августа последовательно не предоставляла информацию. Из-за этого Германия объявила персона нон грата двух сотрудников посольства РФ в ФРГ.

Генпрокуратура и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни: убитый был квалифицирован в России как террорист, и с 2000 по 2004 год он руководил боевиками в Чечне. Официальные представители РФ отрицают причастность российских властей к этому убийству.

1тф аг

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