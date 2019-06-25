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Берлин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что приветствует решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России.

"Россия относится к Совету Европы со всеми правами и обязанностями. Я рад, что Парламентская ассамблея совета Европы теперь нашла путь для компромисса по российскому участию. Это хорошая новость и для российского гражданского общества", - говорится в заявлении Мааса, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

По словам Мааса, российские граждане и гражданки должны иметь возможность "защищать свои права перед Европейским судом по правам человека".

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против - 62, воздержались 10. Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закрывает возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Россия ранее заявила, что вернется в ПАСЕ, только если будут гарантированы права всех делегаций на право голосовать, выступать и быть представленными в органах ассамблеи.

Российская делегация пять лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части полномочий из-за событий на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. В 2018 году РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивала на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

1тф др

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