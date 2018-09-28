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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:33 28.09.2018 - 20:33

Берлин. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Соглашение между Турцией и Россией по Идлибу должно быть реализовано, Сирии необходимо политическое решение конфликта, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Россия и Турция договорились к 15 октября создать демилитаризованную зону в провинции Идлиб между позициями правительственных войск и оппозиции. Эти договоренности позволили избежать крупномасштабного наступления сирийской армии в Идлибе - последней провинции, где значительные территории контролируют террористические группировки.

"Договоренности между Турцией и Россией должны быть долгосрочно реализованы. В итоге нам нужен, наконец, политический процесс. Для этого переговоры должны быть сосредоточены под эгидой ООН", - сказал Х.Маас, выступая в пятницу на Генассамблее ООН.

Х.Маас напомнил, что Совбез ООН ранее принял резолюцию 2254 от 18 декабря 2015 года подразумевает проведение в Сирии честных выборов в соответствии с новой конституцией.

"Этим путем к свободным и честным выборам мы, наконец, должны пойти", - указал Х.Маас.

Накануне главы МИД семи стран - Египта, Германии, Франции, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США призвали к скорейшей выработке проекта новой сирийской конституции под эгидой ООН и спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Страны-подписанты входят в так называемую "малую группу" по сирийскому урегулированию. Авторы документа подчеркивают, что офис спецпосланника ООН располагает соответствующим мандатом генсека организации и полномочиями созвать такой комитет. Проинформировать Совбез о прогрессе следует до 31 октября, указывается в документе.

1тф ав

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