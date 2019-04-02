Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 17:19

***США и РФ следует продолжать сокращение ядерных арсеналов, полагает он

Нью-Йорк (ООН). 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас, чья страна в апреле председательствует в СБ ООН, во вторник призвал приложить усилия для сохранения Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

"Мы должны сохранять такие критически важные и эффективные договоры как СНВ-III", - сказал Х.Маас, выступая в СБ ООН.

Он пояснил, что этот договор обеспечивает безопасность не только между США и РФ, но и в Европе и во всем мире.

"Я верю, что дальнейшее сокращение (ядерных арсеналов - ИФ) возможно без какого-либо ущерба для безопасности", - отметил он.

"США и Россия могут и должны сокращать количество боеголовок и средств их доставки", - также сказал Х.Маас.

Он указал на необходимость выработки плана действий, который вернет мировое сообщество на путь ядерного разоружения. При этом он упомянул необходимость предоставлять больше информации о ядерных арсеналах и поддерживать каналы связи.

"Ядерные испытания должны остаться в прошлом", - добавил он.

1аю ар

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