Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 9:39

Берлин. 23 января. ИНТЕРФАКС - В урегулировании ливийского кризиса нельзя больше терять времени, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"В Берлине (на конференции 19 января) нам удалось подвести решающих игроков к необходимости окончания поддержки опосредованной войны в Ливии. Это позволило ликвидировать решающие препятствия на пути к политическому процессу. Но на нашем пути остаются многие другие препятствия. Тем важнее в реализации (планов по мирному урегулированию - ИФ) не терять времени и использовать появившуюся сейчас динамику", - сказал министр в четверг перед вылетом в Алжир и Тунис, его цитирует пресс-служба МИД.

По словам Мааса, международное сообщество работает над следующими шагами в рамках Совета безопасности ООН, ЕС и так называемого "берлинского процесса". В Алжире и Тунисе, граничащих с Ливией, он планирует проинформировать руководство двух стран о результатах берлинской встречи по Ливии.

"Мы поддерживаем спецпосланника Саламе (спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе) всеми возможными способами в том, чтобы из хрупкого режима прекращения огня в преддверии встречи в формате 5+5 сформировать стабильное перемирие. Для этого необходимо продолжительное давление всех международных партнеров на стороны конфликта", - сказал Маас.

1тф яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!