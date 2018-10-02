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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 13:30 02.10.2018 - 13:30

Берлин. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник вылетает в США, где проведет переговоры с главой госдепа Майком Помпео и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщила журналистами представитель МИД Мария Адебар.

"Сегодня вечером министр отправится в Вашингтон, чтобы провести политические переговоры и открыть Год Германии в США",- сказала М.Адебар.

По ее словам, в среду министр встретится с политиками, в том числе с М.Помпео и Дж.Болтоном.

"Темы переговоров - Сирия, Иран, двухсторонние отношения",- отметила М.Адебар.

1тф аю

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