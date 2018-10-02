Глава МИД ФРГ проведет в США переговоры с Помпео и Болтоном
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Берлин. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас во вторник вылетает в США, где проведет переговоры с главой госдепа Майком Помпео и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, сообщила журналистами представитель МИД Мария Адебар.
"Сегодня вечером министр отправится в Вашингтон, чтобы провести политические переговоры и открыть Год Германии в США",- сказала М.Адебар.
По ее словам, в среду министр встретится с политиками, в том числе с М.Помпео и Дж.Болтоном.
"Темы переговоров - Сирия, Иран, двухсторонние отношения",- отметила М.Адебар.
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Интерфакс