Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 9:47

Берлин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Обвинения не помогут. Вирус не знает границ. Мы должны вместе активно работать против COVID-19" - написал министр в "Твиттере" в среду.

По его словам, лучшими инвестициями было бы укреплять и поддерживать ООН и ВОЗ.

"Например, при разработке и распространении тестов и вакцин", - считает немецкий министр.

Трамп во вторник заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

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