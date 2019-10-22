Этот контент был опубликован 22 октября 2019 г. 16:44

Берлин. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Идея главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр создать в Сирии международную зону безопасности вызвала раздражение у международных партнеров ФРГ, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Вопросов, которые есть, очень много", - сказал министр во вторник в Берлине, его цитирует телеканал "ЦДФ". По его мнению, речь идет о партийной инициативе Христианско-демократического союза Карренбауэр, а не об инициативе министра обороны.

"Те же вопросы, которые есть у наших союзников, есть и у нас тоже", - указал он.

Он также сообщил, что был недоволен тем, как его проинформировали об идее. "Я не слишком высоко ценю СМС-дипломатию. Она быстро превращается в SOS-дипломатию", - указал министр.

Ранее в интервью "Дойче Велле" Крамп-Карренбауэр сказала: "Я предлагаю создать зону безопасности под международным контролем с участием Турции и России".

Крамп-Карренбауэр пообещала обсудить инициативу на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24 и 25 октября. Решение, будет ли бундесвер принимать участие в контроле за небезопасным регионом, остается за бундестагом. Неизвестно, поддержат ли инициативу партнеры ХДС/ХСС по "Большой коалиции" СДПГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - "ИФ") в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В конце прошлой недели в ходе визита в Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.

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