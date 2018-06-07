Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 10:56 07.06.2018 - 10:56

Берлин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Германии Хайко Маас выразил надежду на то, что ФРГ изберут в состав Совета безопасности ООН.

Выборы состоятся 8 июня в ходе 72-й Генассамблеи ООН.

"Я с нетерпением жду результатов выборов и надеюсь на хороший результат", - заявил Х.Маас в четверг перед вылетом в Нью-Йорк, его цитирует МИД ФРГ.

По словам министра, за последние месяцы он провел множество переговоров с международными партнерами, в ходе которых большинство собеседников поддержало Германию в стремлении войти в состав СБ ООН.

"Германия готова вновь взять на себя ответственность за мирные решения кризисов в качестве непостоянного члена Совбеза ООН. Именно в нынешней ситуации нам нужны сильные и дееспособные объединенные нации", - сказал Х.Маас.

В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов совета (Россия, Китай, Франция, США, Великобритания) и 10 непостоянных, пять из которых выбирают ежегодно.

В ходе выборов 8 июня будут определены новые непостоянные члены СБ, мандат которых будет действовать два года с 1 января 2019 года. Одно место при этом достанется африканской стране, одно - стране АТР, одно предназначено для страны Латинской Америки и региона Карибского бассейна, два достанутся "западноевропейским и другим" странам. В этой категории заявки, помимо Германии, подали Бельгия и Израиль.

1тф яч

Neuer Inhalt Horizontal Line