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Этот контент был опубликован 14 июля 2018 г. 13:05 14.07.2018 - 13:05

Берлин. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Увеличение военных расходов странами НАТО не сделает мир безопаснее, полагает глава МИД ФРГ Хейко Маас.

"Мы знаем, что мир и безопасность не даются просто так. Но четыре процента расходов на оборону не сделают наш мир более безопасным. Вместо этого нам необходимо проявлять больше уважения к правилам и международному порядку", - написал Х.Маас Twitter.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила агентству "Ассошиэйтед пресс", что президент США Дональд Трамп выдвигал идею о повышении военных расходов стран-членов НАТО до 4% ВВП в ходе встрече за закрытыми дверями с участниками саммита НАТО в Брюсселе в среду.

По подсчетам НАТО 15 членов альянса, то есть чуть более половины, смогут достичь уровня военных расходов в 2% ВВП к 2024 году, как было согласовано ранее.

1кю ав

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