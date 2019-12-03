Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 9:05

Берлин. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-Глава МИД ФРГ Хайке Маас считает НАТО жизнеспособным и демократичным альянсом.

"Дискуссии последних недель показывают мне, что НАТО полон жизни. Мы являемся альянсом демократий, мы не боимся дебатов. Содержательные дебаты могут сделать наш союз сильнее, сказал Маас в интервью медиагруппе Funke накануне саммита НАТО в Великобритании.

По его словам, он хочет предложить генсеку альянса начать "процесс рефлексии" с тем, чтобы лучше обозначить цели и трансатлантические обязательства союза.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон резко раскритиковал НАТО, заявив, что из-за снижающейся поддержки со стороны США альянс находится в коме. Германские лидеры сообщили, что не согласны с этим утверждением.

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