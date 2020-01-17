Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 10:12

Берлин. 17 января. ИНТЕРФАКС - Конференцию по Ливии, которая пройдет в Берлине в это воскресенье, удалось созвать в сложных условиях, это придает оптимизма, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"В прошедшие месяцы по просьбе ООН мы вели активные переговоры с государствами, которые влияют на гражданскую войну в Ливии. Мы смогли прийти к консенсусу по целому ряду важных вопросов, касающихся политического процесса в Ливии. Уже то, что в сложившейся сложной ситуации это удалось, придает осторожного оптимизма", - сказал Маас в интервью газете Nordwest Zeitung, опубликованном в пятницу.

По его словам, ситуация в регионе конфликта очень "динамичная" и все государства-участники конференции в Берлине должны показать, что они воспринимают всерьез так называемый "берлинский процесс".

В воскресенье в Берлине пройдет конференция по Ливии высокого уровня, в ней принимают участие главы государств и правительств целого ряда стран, а также представители крупнейших международных организаций.

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