Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 21:12

Берлин. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал результаты работы трехсторонней контактной группы по урегулированию на Украине, которая согласовала так называемую "формулу Штайнмайера".

"Я рад, что конструктивная атмосфера работы трехсторонней контактной группы в Минске привела сегодня к прогрессу, на который слишком давно надеялись. Таким образом, дверь к четырехстороннему саммиту и дальнейшим этапам реализации минского соглашения становится открытой", - говорится в заявлении Мааса, поступившем в "Интерфакс".

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