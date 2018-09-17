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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 14:12 17.09.2018 - 14:12

Берлин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис в связи с информацией о российском шпионаже в Швейцарии заявил об "определенной эскалации" в отношениях с Россией.

Он добавил, что на следующей неделе он намерен обсудить эту тему с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, в Швейцарии традиционно работают иностранные спецслужбы, не только российские.

"В том, что касается России, это достигло определенной эскалации. В этом году у нас уже неоднократно были контакты на разных уровнях, им (ИФ - представителям РФ) было четко сказано, что такую активность в Швейцарии мы терпеть не будем. На следующей неделе я увижусь с главой российского МИД. Я напрямую скажу ему об этом еще раз", - сказал И.Кассис в интервью швейцарской радиостанции SRF.

Он сообщил, что в последние недели нескольким дипломатам из России было отказано в аккредитации в Швейцарии. Как нейтральная страна, Швейцария будет и дальше пытаться вести "критический, но открытый диалог" с теми странами, которые занимаются шпионажем на швейцарской территории, указал И.Кассис.

Газеты швейцарской медиагруппы Tamedia15 сентября сообщили, что прокуратура Швейцарии подозревает предполагаемых агентов из РФ, задержанных весной этого года в Нидерландах, в шпионаже в отношении европейской штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства ВАДА в Лозанне.

Согласно информации, опубликованной в газете "Тагес-Анцайгер", целью атаки на антидопинговое агентство были эксперты учреждения. Они, в том числе, участвовали в проверках спортсменов в Сочи в ходе Олимпиады 2014 года. Результаты этих проверок впоследствии привели к тому, что МОК отстранил Олимпийский комитет России от игр 2018 года в Пхенчхане.

Как пишет газета, штаб-квартира МОК также находится в Лозанне и также стала целью хакерских атак. В частности, из системы WADA в ходе шпионской акции произошла утечка "секретных медицинских данных спортсменов". WADA тогда возложила ответственность на хакерскую группу FancyBear, которая, как предполагают западные эксперты, имеет отношение к российской военной разведке ГРУ.

На публикацию в "Тагес-Анцайгер" отреагировали в посольстве России в Берне.

"Ознакомились с новой порцией "журналистского расследования" швейцарского издания "Тагс-Анцайгер". Обращает на себя внимание, что публикация, пестрящая выражениями "предположительно", "вероятно" и т.п., появилась буквально на следующий день после принятия Независимым комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию рекомендации Исполкому организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Сложно отделаться от ощущения, что очередная сказка о якобы атакующих ВАДА "российских хакерах" потребовалась именно к этому моменту", - говорится в размещенном на страничке в Facebook комментарии посольства РФ в Берне "в связи с очередным антироссийским выпадом в газете "Тагес-Анцайгер" от 15 сентября 2018 года".

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