Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 18:29

Берлин. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник заявила, что стратегия правительства страны против коронавируса COVID-19 действительно приносит результаты, сообщает агентство Associated press (AP).

"Передача (коронавируса - ИФ) замедляется, масштабы лечения пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии существенно снижаются, а растущая кривая смертности вышла на плато", - заявила министр журналистам в Стокгольме.

"В Швеции нет режима полной изоляции, но многие части шведского общества ее ввели", - напомнила она.

Также она заявила, что власти страны без колебаний изменят политику в сфере борьбы с коронавирусом в случае необходимости.

Швеция в отличие от других скандинавских и европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии коронавируса передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений. Подобные меры вызвали неоднозначную реакцию как в Швеции, так и за рубежом.

Так, AP утверждает, что Швеция, где к данному моменту зафиксирована смерть 4 125 инфицированных лиц, демонстрирует один из самых высоких показателей смертности в мире от этого вируса - 40 человек на 100 тыс.

Также ранее бывший главный эпидемиолог Швеции (занимала пост в 2005 - 2013 годах) Анника Линде, которой пришлось иметь дело со вспышками свиного гриппа и SARS, выразила сомнения в избранной властями стратегии противостояния вирусу. По ее мнению, введение изоляции как можно раньше спасло бы много жизней.

"Скорее всего, у нас было бы хуже, чем в других скандинавских странах, но лучше, чем сейчас, и мы, вероятно, выиграли бы время для подготовки стратегии по защите престарелых", - заявила она накануне в интервью AP.

Она добавила, что стратегия Дании, Норвегии, Исландии и Финляндии выглядит более целесообразной, чем шведская.

Ранее шведские ученые обнародовали исследование, согласно которому только у 7,3% жителей столицы Швеции Стокгольма обнаружены антитела от коронавируса COVID-19. Для исследования привлекались результаты 1,1 тыс. анализов, собранных по всей стране, однако пока что обнародованы лишь данные по Стокгольму.

Тогда западные СМИ отмечали, что результаты данного исследования шведских ученых могут вызвать сомнения в эффективности стратегии, избранной Швецией в борьбе с коронавирусом, и в том, что в результате жители страны смогли выработать коллективный иммунитет в достаточных масштабах.

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