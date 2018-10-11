Глава МИД Эстонии и генсек НАТО обсудят отношения с Россией
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Таллин. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер встретится в четверг с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, стороны обсудят дальнейшие шаги по усилению обороны и сдерживания, а также выполнение решений июльского саммита НАТО и отношения с Россией.
Кроме встречи, генсек НАТО и глава МИД откроют официально помещения представительства Эстонии в штаб-квартире альянса.
В новое представительство уже перебрались все 30 его сотрудников Эстонии.
С июля в штаб-квартире НАТО под единой крышей теперь располагается международный гражданский и военный персонал всех 29 государств НАТО.
жг
Интерфакс