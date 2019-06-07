Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 20:33

Таллин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Приоритетами Эстонии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН станут поддержание миропорядка, основанного на международном праве, повышение эффективности работы Совбеза, ознакомление с опытом цифрового государства и электронного управления, участие в решении проблем климата и экологии, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

"За столом Совета безопасности Эстония сможет внести свой вклад в урегулирование конфликтов и обеспечение мира во всем мире. Эстония выступает за то, чтобы мировой порядок базировался на правилах и международном праве", - цитирует министра пресс-служба МИД.

По словам Рейнсалу, "на первом месте для нас, как цифрового государства, станут электронное управление и кибербезопасность, обеспечивающая нашу безопасность".

Генеральная ассамблея ООН избрала в пятницу Эстонию в непостоянные члены Совбеза ООН на 2020-2021 годы.

В Совет безопасности входят пять постоянных членов (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай) и десять избираемых на два года непостоянных членов, которые представляют разные географические регионы.

Вместе с Эстонией были избраны Нигерия и Тунис из Африки, Вьетнам из Азиатско-Тихоокеанского региона, Сент-Винсент и Гренадины из региона Латинской Америки и Карибского бассейна.

Эстония избиралась по группе государств Восточной Европы.

Срок членства начинается 1 января 2020 года.

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