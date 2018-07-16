Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 12:55 16.07.2018 - 12:55

Сеул. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и глава европейской дипломатии в ходе телефонных переговоров договорились сохранять тесное сотрудничество двух сторон для достижения денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает в понедельник агентство "Ренхап".

В ходе разговора Кан Гён Хва призвала Ф.Могерини "продолжить оказывать поддержку усилиям, направленным на мир в регионе".

В свою очередь Ф.Могерини "приняла к сведению мирную инициативу администрации президента Южной Кореи, направленную на снижение напряженности с КНДР, а также заверила в поддержке со стороны ЕС".

Кроме того, стороны договорились углубить стратегическое партнерство на фоне юбилейной даты - 55-летия установления дипломатических отношений.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line