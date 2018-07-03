Глава МИД Южной Кореи обсудит КНДР с коллегами из Японии и США
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Пекин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в конце недели намерена посетить Токио для участия в трехсторонней встрече с главой МИД Японии Таро Коно и госсекретарем США Майком Помпео по ситуации вокруг КНДР, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.
"На данный момент ведутся переговоры по поводу визита министра Кан Ген Хва в Японию и трехсторонней встрече с участием глав внешнеполитических ведомств Южной Кореи, Японии и США", - заявил агентству источник в правительственных кругах.
В случае если запланированная на 7-8 июля встреча состоится, ожидается, что М.Помпео расскажет коллегам из Токио и Сеула об итогах поездки в КНДР, стороны рассмотрят дальнейшие шаги в отношении Северной Кореи.
Госсекретарь США Майк Помпео 5 июля посетит Пхеньян, где обсудит с руководством КНДР вопросы, касающиеся полной денуклеаризации, сообщал ранее госдепартамент.
1бф гк
Интерфакс