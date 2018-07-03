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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 8:16 03.07.2018 - 08:16

Пекин. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва в конце недели намерена посетить Токио для участия в трехсторонней встрече с главой МИД Японии Таро Коно и госсекретарем США Майком Помпео по ситуации вокруг КНДР, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

"На данный момент ведутся переговоры по поводу визита министра Кан Ген Хва в Японию и трехсторонней встрече с участием глав внешнеполитических ведомств Южной Кореи, Японии и США", - заявил агентству источник в правительственных кругах.

В случае если запланированная на 7-8 июля встреча состоится, ожидается, что М.Помпео расскажет коллегам из Токио и Сеула об итогах поездки в КНДР, стороны рассмотрят дальнейшие шаги в отношении Северной Кореи.

Госсекретарь США Майк Помпео 5 июля посетит Пхеньян, где обсудит с руководством КНДР вопросы, касающиеся полной денуклеаризации, сообщал ранее госдепартамент.

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