Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 5:28

Гонконг. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва планирует посетить США на следующей неделе, за несколько дней до запланированного прекращения действия соглашения об обмене разведданными с Токио (GSOMIA), сообщает "Ренхап" со ссылкой на источники.

Ожидается, что ее поездка, если она произойдет, будет сосредоточена на обсуждении соглашения об обмене разведданными (GSOMIA), срок действия которого истекает 23 ноября.

Отмечается, что Кан Ген Хва надеется встретиться с госсекретарем США Майком Помпео, чтобы добиться понимания США на случай, если соглашение об обмене разведданными с Токио будет прекращено, как планировалось.

Собеседники агентства подчеркивают, что во время встречи глава МИД Южной Кореи будет настаивать на том, что решение Сеула не должно иметь никакого отношения к союзу Кореи и США.

По данным представителя МИД Южной Кореи, Кан Ген Хва также рассматривает возможность участия в совещании министров иностранных дел G20, которое состоится в японской Нагойе с 22 по 23 ноября.

США считают GSOMIA ключевым элементом трехстороннего сотрудничества с двумя азиатскими союзниками и решительно призывают к его возобновлению.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в среду, что GSOMIA должна быть сохранена, подчеркнув важность обмена разведданными в случае любых северокорейских провокаций.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сделал аналогичное заявление во вторник, отметив, что прекращение действия соглашения послужит на благо Китая и Северной Кореи.

Как сообщалось, в августе Южная Корея решила отказаться от соглашения с Японией по обмену разведывательной информацией.

В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам.

Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров.

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