Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 22:15

ООН. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на своей первой встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая проходит в эти минуты на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о намерении тесно взаимодействовать с ним по вопросу совместной хозяйственной деятельности.

Вначале Тосимицу поблагодарил Лаврова за любезное поздравительное послание в связи с его вступлением в новую должность.

"До этого я работал на посту министра в различных сферах, таких как экономика, финансы, наука и технологии, - напомнил он. - Теперь, как министр иностранных дел, а также как лицо, ответственное за японо-российские переговоры по мирному договору, я хочу с вами, господи Лавров, тесно взаимодействовать и вести конструктивные дискуссии, в том числе на тему на тему японо-российской совместной хозяйственной деятельности".

Японский министр также заявил о намерении задать российскому коллеге один вопрос "после того, как представители СМИ покинут этот зал переговоров".

"Мы их не выгоняем, но если вы так хотите... И почему у вас только один вопрос?" - с улыбкой парировал Лавров, после чего журналистам все же попросили удалиться из переговорной.

гс

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