Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 22:09

Нью-Йорк (ООН). 25 июля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги доволен встречей с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Очень хорошо", - сказал он российским журналистам в штаб-квартире ООН по итогам встречи с Лавровым, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча.

Глава МИД Японии не стал говорить журналистам, что именно он обсуждал с министром иностранных дел РФ.

Первая встреча Лаврова с японским коллегой Мотэги, который был назначен на пост министра иностранных дел Японии в сентябре, состоялась "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду.

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