Токио. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Японии Таро Коно может покинуть свой пост в ходе перестановок в кабинете министров, запланированных на 11 сентября, сообщает The Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.
По их данным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует назначить министра иностранных дел Таро Коно министром обороны.
Они также отметили, что Абэ уже принимает меры по назначению исполняющего обязанности генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда министром образования.
Согласно источникам, в среду в ходе реорганизации кабинета министров, премьер-министр планирует назначить заместителя генсекретаря кабинета министров Ясутоси Нисимуру новым министром по делам восстановления экономики Японии
Собеседники издания добавили, что, вероятно, посты в новом правительстве также получат бывший министр внутренних дел Санаэ Такаити, специальный советник Абэ - Сэйити Это и советник премьер-министра по международным делам Кацуюки Каваи.
Помимо перестановок в кабинете министров, Абэ планирует обновить руководство правящей Либерально-демократической партии. Так, по данным источников, министр торговли Хиросигэ Сэко, скорее всего, возглавит фракцию Либерально-демократической партии в верхней палате парламента.
Ранее японские СМИ сообщали, что министр по делам восстановления экономики Японии Тосимицу Мотэги в ходе перестановок может возглавить МИД страны.
При этом генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга и министр финансов Таро Асо, как ожидается, сохранят свои портфели.
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