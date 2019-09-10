Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 4:26

Токио. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Японии Таро Коно может покинуть свой пост в ходе перестановок в кабинете министров, запланированных на 11 сентября, сообщает The Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует назначить министра иностранных дел Таро Коно министром обороны.

Они также отметили, что Абэ уже принимает меры по назначению исполняющего обязанности генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда министром образования.

Согласно источникам, в среду в ходе реорганизации кабинета министров, премьер-министр планирует назначить заместителя генсекретаря кабинета министров Ясутоси Нисимуру новым министром по делам восстановления экономики Японии

Собеседники издания добавили, что, вероятно, посты в новом правительстве также получат бывший министр внутренних дел Санаэ Такаити, специальный советник Абэ - Сэйити Это и советник премьер-министра по международным делам Кацуюки Каваи.

Помимо перестановок в кабинете министров, Абэ планирует обновить руководство правящей Либерально-демократической партии. Так, по данным источников, министр торговли Хиросигэ Сэко, скорее всего, возглавит фракцию Либерально-демократической партии в верхней палате парламента.

Ранее японские СМИ сообщали, что министр по делам восстановления экономики Японии Тосимицу Мотэги в ходе перестановок может возглавить МИД страны.

При этом генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга и министр финансов Таро Асо, как ожидается, сохранят свои портфели.

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