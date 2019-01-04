Глава МИД Японии планирует встретиться с Лавровым 14 января в Москве - СМИ

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 13:23

*** Ожидается, что стороны затронут текущую ситуацию с заключением мирного договора

Брюссель. 4 января. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетит Москву и планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым 14 января, передают в пятницу западные СМИ со ссылкой на японское внешнеполитическое ведомство.

"Министр Коно будет находиться в Москве с 12 по 16 января, и в его планах есть встреча с С.Лавровым, которая состоится 14 января", - приводят издания выдержки из заявления МИД Японии.

Ожидается, что в ходе встречи стороны затронут текущую ситуацию с заключением мирного договора, а также различные сферы отношений между двумя странами, отметили в ведомстве.

Накануне посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки заявил "Интерфаксу", что позиция Японии относительно условий заключения мирного договора с Россией не изменилась - это должно произойти через решение территориальной проблемы.

Посол напомнил, что в Сингапуре 14 ноября 2018 года лидеры Японии и России договорились "ускорить переговоры по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года".

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