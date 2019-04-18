Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 4:59

Токио. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Японии Таро Коно планирует посетить Москву в середине мая для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для обсуждения вопроса мирного договора, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственные источники.

Двухдневный визит Т.Коно, который начнется 11 мая, запланирован в надежде на достижение прогресса в переговорах по послевоенному мирному договору в преддверии приезда президента России Владимира Путина в Осаку на саммит G20.

Ожидается также, что 30 мая министры иностранных дел Японии и России проведут еще одну встречу, которая совпадет с переговорами по вопросам безопасности с участием министров обороны.

Как отмечает издание, такими частыми встречами японское правительство надеется продвинуть переговоры, чтобы премьер-министр Синдзо Абэ мог достичь какой-то договоренности с В.Путиным на двусторонней встрече в кулуарах саммита "Большой двадцатки".

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.

19 января 1960 года был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. 27 января 1960 года СССР заявил, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

Лидеры России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.

1вз тг

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