Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 4:26

Токио. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Японии Таро Коно в четверг призвал Тегеран выполнить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) 2015 года, сообщает The Mainichi.

"Я думаю, что важно сохранить эту схему не только для наших двусторонних отношений, но и для международного режима нераспространения, мира и стабильности на Ближнем Востоке", - сказал Коно во время встречи в Токио с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за нее.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые свои обязательства по сделке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским участникам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

"На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД в эфире иранского телевидения.

В частности, по словам президента, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

По словам Рухани, шаги Тегерана не являются "концом для соглашения".

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