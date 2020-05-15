Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 21:10

Мадрид. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Бразилии Нелсон Тейш, занимавший эту должность менее месяца, в пятницу подал в отставку, сообщили в пятницу бразильские СМИ.

По их данным, о внезапной отставке министр сообщил через WhatsApp.

СМИ отмечают, что между Тейшем и президентом Бразилии Жаиром Болсонару в последнее время возникали разногласия в связи с мерами социальной изоляции и использованием лекарства против малярии хлорохина для лечения коронавируса COVID-19.

Болсонару поддерживал использование хлорохина, несмотря на то, что ряд медицинских исследований показали неэффективность этого лекарства в противокоронавирусной терапии.

Тейш является вторым министром здравоохранения Бразилии, который оставил пост менее, чем через месяц исполнения обязанностей.

16 апреля Болсонару уволил бывшего министра здравоохранения Энрики Мандетту после нескольких недель противостояния в связи со коронавирусной стратегией страны.

В апреле президент Бразилии Жаир Болсонару в обращении к народу в связи с коронавирусом перестал открыто критиковать меры социальной изоляции, бьющие по экономике, но заявил, что его миссия - спасать жизни, не забывая о рабочих местах. Тем не менее, он продолжает пренебрегать мерами безопасности. В частности, он неоднократно гулял по столице страны без маски, обнимался и фотографировался с горожанами.

Бразилия - одна из самых пострадавших в результате пандемии коронавируса стран в Латинской Америке.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, с начала вспышки короавируса в Бразилии диагностировали более 208 тыс. случаев заражения, свыше 14 тыс. инфицированных скончались.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции