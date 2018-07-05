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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 13:25 05.07.2018 - 13:25

Лондон. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант в четверг призвал сограждан дождаться выводов следователей полиции по поводу происхождения нервно-паралитического вещества, от которого двое человек пострадали в Эймсбери.

"Мы пытаемся точно понять, как конкретно это могло произойти. И существует множество версий вокруг того, что это могут быть остатки токсичного вещества, которое ранее было применено против семьи Скрипалей", - сказал министр в эфире "Скай ньюз".

"Теперь нам нужно позволить полиции делать ее работу", - подчеркнул Дж.Хант, добавив, что по мнению специалистов, жителям Солсбери и Эймсбери ничего не угрожает.

"Можно возвращаться к своим делам, люди могу посещать Солсбери...", - сказал он.

Ранее стало известно, что лабораторная экспертиза подтвердила факт отравления пары в британском Эймсбери нервно-паралитическим газом "Новичок".

В то же время полиция считает маловероятной версию покушения.

"Рабочая линия расследования - это то, что эти люди (пара, пострадавшая в результате инцидента - ИФ) не были связаны со Скрипалями. Это не было покушением. Это, я думаю, отравление "Новичком"", - заявил замминистра МВД Британии Бен Уоллес.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за покушение на последних британские власти возложили на Россию.

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