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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 17:15 14.03.2018 - 17:15

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что он обрадован поддержке НАТО в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Я решительно приветствую заявление НАТО о поддержке после того, как на территории Великобритании постыдно применили нервно-паралитическое вещество, разработанное для военных целей", - цитирует министра британский телеканал "Скай-ньюс".

"Наши друзья и союзники солидарны с нами, тем самым доказывая, что эта ужасная атака была вопиющим нарушением международных законов и соглашений", - добавил он.

Ранее пресс-служба Североатлантического совета распространила заявление, в котором говорится, что союзники по НАТО выражают глубокую обеспокоенность в связи с первым использованием в наступательных целях нервно-паралитического вещества на территории альянса с момента основания организации.

"Союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали поддержку в проведении расследования и призвали Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы "Новичок" Организации по запрещению химического оружия. Союзники согласились с тем, что нападение было явным нарушением международных норм и соглашений", - говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном пресс-службой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. В среду она заявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по словам премьера, на разведку.

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