Глава Минобороны Израиля Либерман встретится с Шойгу в четверг - СМИ
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Иерусалим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в четверг, как ожидается, проведет переговоры в Москве с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает в понедельник "Едиот Ахронот".
Планируется, что А.Либерман вылетит в Москву в среду 30 мая.
В состав делегации израильского министра войдут глава военной разведки Тамир Хайман, а также ряд высокопоставленных сотрудников Минобороны Израиля.
эф во де
Интерфакс