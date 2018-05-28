Глава Минобороны Израиля Либерман встретится с Шойгу в четверг - СМИ

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 16:46 28.05.2018 - 16:46

Иерусалим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в четверг, как ожидается, проведет переговоры в Москве с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает в понедельник "Едиот Ахронот". Планируется, что А.Либерман вылетит в Москву в среду 30 мая. В состав делегации израильского министра войдут глава военной разведки Тамир Хайман, а также ряд высокопоставленных сотрудников Минобороны Израиля. эф во де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс