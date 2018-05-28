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Иерусалим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в четверг, как ожидается, проведет переговоры в Москве с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает в понедельник "Едиот Ахронот".

Планируется, что А.Либерман вылетит в Москву в среду 30 мая.

В состав делегации израильского министра войдут глава военной разведки Тамир Хайман, а также ряд высокопоставленных сотрудников Минобороны Израиля.

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Интерфакс