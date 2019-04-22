Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 11:24

Дубай. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Ирана Амир Хатами посетит на этой неделе Москву по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу для участия в конференции по международной безопасности, сообщили в понедельник иранские СМИ.

Иранский министр выступит на конференции, а также проведет встречи со своими коллегами, включая и российского, отметило агентство Мехр.

В ходе этих встреч А.Хатами планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и региональные проблемы.

Конференция пройдет в Москве 23-25 апреля.

1ак ав

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