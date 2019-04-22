Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 11:05

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны КНДР Но Гван Чхоль в понедельник посетит Москву в преддверии визита лидера страны Ким Чен Ына в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что делегация во главе с министром примет участие в 8-й Московской конференции по международной безопасности.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке, однако точное место встречи и дата пока не назывались. Предполагается, что переговоры пройдут в здании Дальневосточного федерального университета на острове Русский близ Владивостока.

СМИ предполагают, что встреча состоится 24-25 апреля.

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году.

Визит министра обороны в Москву может означать, что Но Гван Чхоль не примет участие в саммите лидеров двух стран, считают СМИ.

1бф ар ав

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