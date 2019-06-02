Этот контент был опубликован 2 июня 2019 г. 5:11

Пекин. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Китай будет до конца отстаивать свой суверенитет и решительно ответит, в том числе с применением силы, на все попытки отделить Тайвань от материковой части страны, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

"Ни одна из пыток разделить Китай не увенчается успехом. Любое вмешательство в тайваньский вопрос обречено на провал", - сказал он, выступая на проходящей в Сингапуре конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".

Министр отметил: "Мы будем стремиться к процессу мирного воссоединения с максимальной искренностью и приложения больших усилий, но мы не обещаем отказаться от применения силы".

Китайский военачальник предупредил, что "любая недооценка решимости и воли китайской армии чрезвычайно опасна".

В то же время Вэй Фэнхэ признал, что война между Китаем и США станет "катастрофой" для обоих государств.

По его словам, Китай не претендует на чьи-либо территории, однако не поступится ни пядью своих земель.

Главной задачей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) является оборона своей страны, однако она готова ответить на все атаки, предпринятые против КНР. НОАК также вносит вклад в дело поддержания мира и стабильности в регионе, сказал Вэй Фэнхэ.

1гк тг

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