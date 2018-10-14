Глава Минобороны Нидерландов заявила, что Нидерланды ведут "кибервойну" с Россией
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Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в воскресенье в эфире национального телевидения согласилась с точкой зрения, что ее страна в настоящий момент ведет "кибервойну" с Россией.
"Да, этот тот случай", - сказала она, отвечая на вопрос, можно ли описать нынешнее состояние отношений между Нидерландами и Россией как "кибервойну".
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Интерфакс