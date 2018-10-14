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Этот контент был опубликован 14 октября 2018 г. 14:27 14.10.2018 - 14:27

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Брюссель. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд в воскресенье в эфире национального телевидения согласилась с точкой зрения, что ее страна в настоящий момент ведет "кибервойну" с Россией.

"Да, этот тот случай", - сказала она, отвечая на вопрос, можно ли описать нынешнюю ситуацию между Нидерландами и Россией как "кибервойну".

"Случившееся по-настоящему опасно", - сказала она, подразумевая обвинения Нидерландов в адрес России, что российские разведчики якобы пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

"Люди - все время, различными способами - пытаются вмешаться в нашу жизнь, повлиять на нашу демократию", - отметила она.

"Нам нужно избавиться от наивности в этой сфере и принять меры", - подчеркнула она, пояснив при этом, что по этой причине Нидерланды решили придать гласности инцидент с кибератакой на ОЗХО.

Она добавила, что в результате этого происшествия Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.

На прошлой неделе власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ. Затем Минюст США выдвинул обвинения в адрес семи сотрудников ГРУ в совершении преступлений, связанных с кибербезопасностью. Их также обвинили в попытках взломать американские и международные организации и спортивные федерации.

В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.

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