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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 12:45 04.10.2018 - 12:45

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Украине в 2014 году.

Она сказала, что ноутбук, принадлежавший одному из четырех высланных из Нидерландов россиян, был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии, и Малайзии, и при этом деятельность в малайзийских сетях была связана с расследованием крушения "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины в 2014 году.

"Обычно мы не раскрываем детали таких контрразведывательных операций", - отметила министр.

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