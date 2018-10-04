Глава Минобороны Нидерландов обвиняла высланных россиян в попытке получить информацию о крушении малайзийского "Боинга" на Украине
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Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Украине в 2014 году.
Она сказала, что ноутбук, принадлежавший одному из четырех высланных из Нидерландов россиян, был подключен к сетям Бразилии, Швейцарии, и Малайзии, и при этом деятельность в малайзийских сетях была связана с расследованием крушения "Боинга" авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины в 2014 году.
"Обычно мы не раскрываем детали таких контрразведывательных операций", - отметила министр.
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Интерфакс